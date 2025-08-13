PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Greven

FW-Greven: Verkehrsunfall auf Bundesautobahn mit zwei schwer verletzten Personen.

Greven (ots)

Die Feuerwehr Greven wurde am Mittwoch, 13.08.2025, um 02:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn A1 in Fahrtrichtung Münster gerufen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass es zu einem Alleinunfall eines PKW gekommen ist. Zwei im Fahrzeug befindliche Personen wurde im Zuge des Unfallmechanismus schwer verletzt, konnten jedoch eigenständig das Fahrzeug verlassen. Durch die Feuerwehr Greven wurde die Erstversorgung der verletzten Personen eingeleitet, der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel aufgefangen. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr Greven war mit 6 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

Der Einsatz war gegen 03:30 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Greven
Michael Koordt
Telefon: 02571 920701
E-Mail: Michael.Koordt@stadt-greven.de
https://www.feuerwehr-greven.de/

Original-Content von: Feuerwehr Greven, übermittelt durch news aktuell

