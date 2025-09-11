Polizei Mettmann

POL-ME: Starkstromkabel entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2509052

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 10. September 2025, kam es in Langenfeld zum Diebstahl mehrerer Starkstromkabel. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten zwischen Dienstag, 9. September 2025, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 10. September 2025, 8 Uhr, mehrere Zuleitungskabel für Starkstrom vom Gelände eines Kran-Lagers in der Raiffeisenstraße. Der Schaden liegt nach vorläufigen Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges an der Raiffeisenstraße beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell