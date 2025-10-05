Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0656 --21-Jähriger in Erotikfalle gelockt und ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Am Freibad Zeit: 04.10.2025, 23 Uhr

In Blumenthal tappte ein 21 Jahre alter Mann am späten Samstagabend in eine Erotikfalle. Er verabredete sich über ein Chatportal zum Sex, wurde stattdessen verprügelt und ausgeraubt.

Der 21-Jährige verabredete sich mit einer vermeintlich 17-Jährigen, die er zuvor in einem Chat kennengelernt hatte, zum Liebesakt. Er sollte gegen 23 Uhr in die Straße Am Freibad zu einem Waldstück kommen. Als er dort ankam, sprangen plötzlich drei Unbekannte aus dem Gebüsch. Der 21-Jährige versuchte noch zu flüchten, wobei er stürzte. Daraufhin traten und schlugen die Unbekannten mit Schlagstöckern auf den am Boden liegenden Mann ein und raubten seine Geldbörse und seine Autoschlüssel. Sie zerrten ihn zu einem nahelegenden Mülleimer, fesselten ihn mittels Klebeband und banden ihn daran fest. Anschließend flüchtete das Trio mit dem grauen BMW des 21-Jährigen in unbekannte Richtung. Der junge Mann konnte sich kurze Zeit später selbstständig befreien und alarmierte mit Hilfe von Zeugen die Polizei. Der Verletzte wurde mit einer Rippenfraktur und Hämatomen am ganzen Körper von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Die Angreifer sollen alle männlich gewesen sein. Zwei von ihnen trugen eine dunkle Maske im Gesicht. Einer von ihnen eine weiße. Ein Angreifer hatte blonde Haare. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am späten Samstagabend in der Straße Am Freibad verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen, dem Auto oder weiteren Umständen machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht bei Verabredungen über Online-Portale:

Verabreden Sie sich zunächst in einem Lokal oder in einer Gegend, die Sie kennen. Verabreden Sie sich nie in einer Wohnung oder an einem Ihnen unbekannten Ort. Wählen Sie einen belebten Ort, am besten ein Lokal oder Café. Planen Sie selbst Ihre An- und Abreise, um nicht von Ihrer neuen Bekanntschaft abhängig zu sein. Informieren Sie eine Person Ihres Vertrauens darüber, wann und wo Sie verabredet sind.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell