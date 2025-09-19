PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Trickbetrüger erbeutet Schmuck von Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Schwerte (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 82-jährigen Seniorin aus Schwerte.

Gegen 13:25 Uhr soll eine unbekannte männliche Person in der Tulpenstraße vor der Wohnungstür der 82-Jährigen gestanden haben. Der Mann habe sich als neuer Nachbar vorgestellt und angegeben, dass er sich gerne den Schnitt der Wohnung ansehen wolle. Die Seniorin habe der Person daraufhin Zutritt gewährt. Der Mann soll die Schwerterin in der Wohnung in ein Gespräch verwickelt und mehrere Räume betreten haben. Nach kurzer Zeit habe sich die Person dann verabschiedet und die Wohnung zügig verlassen.

Die Seniorin stellte daraufhin fest, dass Schmuck in einem dreistelligen Wert entwendet worden war.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	40-50 Jahre alt
   - 	160 - 165 cm groß -	grau melierte Haare -	kräftige Statur

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Polizeiliche Präventionshinweise:

   -	Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. -	Geben Sie 
unbekannten Personen keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder 
andere sensible Daten -	Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. -	 
Wenn Sie verdächtige Feststellungen machen, wenden Sie sich in jedem 
Fall an die Polizei.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 10:08

    POL-UN: Kamen - Zeugen nach Pkw-Diebstahl gesucht

    Kamen (ots) - In Kamen wurde zwischen Mittwoch (17.09.2025), 19.00 Uhr und Donnerstag (18.09.2025), 08.00 Uhr ein Pkw am Schattweg entwendet. Das geparkte Kfz stand auf dem Parkplatz eines Autohauses. Es handelt sich um einen blauen Toyota RAV4. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220, ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 09:40

    POL-UN: Unna - Einbruch in Rohbau einer Baustelle: Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, 17.09.2025, 16.30 Uhr auf Donnerstag, 18.09.2025, 09.15 Uhr, brachen bislang Unbekannte in einen Rohbau an der Hammer Straße in Königsborn ein und entwendeten mehrere Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 12:29

    POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach gemeinschaftlichem Raub

    Unna (ots) - Fünf bislang unbekannte männliche Personen haben am Freitag, 14.03.2025, gegen 22.30 Uhr einen gemeinschaftlichen Raub in Unna begangen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Männer. Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Lichtbildern: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren