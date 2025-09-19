Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Trickbetrüger erbeutet Schmuck von Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Schwerte (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 82-jährigen Seniorin aus Schwerte.

Gegen 13:25 Uhr soll eine unbekannte männliche Person in der Tulpenstraße vor der Wohnungstür der 82-Jährigen gestanden haben. Der Mann habe sich als neuer Nachbar vorgestellt und angegeben, dass er sich gerne den Schnitt der Wohnung ansehen wolle. Die Seniorin habe der Person daraufhin Zutritt gewährt. Der Mann soll die Schwerterin in der Wohnung in ein Gespräch verwickelt und mehrere Räume betreten haben. Nach kurzer Zeit habe sich die Person dann verabschiedet und die Wohnung zügig verlassen.

Die Seniorin stellte daraufhin fest, dass Schmuck in einem dreistelligen Wert entwendet worden war.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- 40-50 Jahre alt - 160 - 165 cm groß - grau melierte Haare - kräftige Statur

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Polizeiliche Präventionshinweise:

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Wenn Sie verdächtige Feststellungen machen, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell