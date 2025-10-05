Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0657 --Autofahrer baut Unfall und flüchtet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich Zeit: 04.10.2025, 19:15 Uhr

Im Ortsteil Ostertor kam es am Samstag zu einem Unfall, bei dem mehrere Autos beschädigt worden sind. Eine 61-Jährige wurde dabei verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:15 Uhr war eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem Ford auf dem Osterdeich in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe der Mozartstraße fuhr plötzlich ein Unbekannter mit seinem VW auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Auto der 61-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurden zwei parkende Autos sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Der VW prallte gegen einen Baum und kam zum Stehen. Der Fahrer flüchtete anschließend fußläufig. Die Frau wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand hoher Sachschaden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die Strecke zwischen Tiefer und Sielwall in beide Richtungen bis 22 Uhr vollgesperrt.

Im weiteren Verlauf gab sich ein Mann bei den Einsatzkräften als Fahrer des VW zu erkennen. Laut mehrerer übereinstimmender Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Mann aber nicht um den Fahrer des VW.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Fahrer soll zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er soll einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare und einen kräftigen, schwarzen Bart haben. Er trug eine schwarze Winterjacke, einen schwarzen Pullover, eine helle Jeanshose und helle Schuhe. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell