PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0657 --Autofahrer baut Unfall und flüchtet--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich
Zeit: 	04.10.2025, 19:15 Uhr

Im Ortsteil Ostertor kam es am Samstag zu einem Unfall, bei dem mehrere Autos beschädigt worden sind. Eine 61-Jährige wurde dabei verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:15 Uhr war eine 61 Jahre alte Frau mit ihrem Ford auf dem Osterdeich in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe der Mozartstraße fuhr plötzlich ein Unbekannter mit seinem VW auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Auto der 61-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurden zwei parkende Autos sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Der VW prallte gegen einen Baum und kam zum Stehen. Der Fahrer flüchtete anschließend fußläufig. Die Frau wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand hoher Sachschaden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die Strecke zwischen Tiefer und Sielwall in beide Richtungen bis 22 Uhr vollgesperrt.

Im weiteren Verlauf gab sich ein Mann bei den Einsatzkräften als Fahrer des VW zu erkennen. Laut mehrerer übereinstimmender Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Mann aber nicht um den Fahrer des VW.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Fahrer soll zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er soll einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare und einen kräftigen, schwarzen Bart haben. Er trug eine schwarze Winterjacke, einen schwarzen Pullover, eine helle Jeanshose und helle Schuhe. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter 0421 362-14850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 11:21

    POL-HB: Nr.: 0656 --21-Jähriger in Erotikfalle gelockt und ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Am Freibad Zeit: 04.10.2025, 23 Uhr In Blumenthal tappte ein 21 Jahre alter Mann am späten Samstagabend in eine Erotikfalle. Er verabredete sich über ein Chatportal zum Sex, wurde stattdessen verprügelt und ausgeraubt. Der 21-Jährige verabredete sich mit einer vermeintlich 17-Jährigen, die er zuvor in ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 10:26

    POL-HB: Nr.: 0655 --Einbruch in Kaufhaus - Polizei sucht Zeugen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Obernstraße Zeit: 03.10.2025, 01:55 Uhr - 2 Uhr Ein Unbekannter brach in der Nacht zu Freitag in der Altstadt in ein Kaufhaus ein und entwendete Schmuck. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Eindringling zerstörte die Glastüren eines Kaufhauses in der Obernstraße und gelangte so in die Räumlichkeiten. Er begab sich zur Schmuckabteilung, brach ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 12:34

    POL-HB: Nr.: 0654 --Angreifer nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Heerstraße Zeit: 04.09.2025, 11:05 Uhr Nach einem Angriff auf einen 71-Jährigen in einer Straßenbahn im Ortsteil Hastedt hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern nach dem Täter gesucht, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0650. Ein 29 Jahre alter Mann konnte nun ermittelt werden. Der bis zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren