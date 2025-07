POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (17.07.2025, gegen 3:30 Uhr), kam es zu einem Brand eines Rollers im Bereich Schlehengang. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Roller wurde durch das Feuer zerstört. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

