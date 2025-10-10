PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Wiebelsbach, B45 - Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Wiebelsbach, B45 (ots)

Am frühen Freitagmorgen (10.10.) kam es gegen 4:00 Uhr auf der Bundesstraße 45 im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 111 bei Wiebelsbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter die K111 aus Richtung Wiebelsbach kommend und wollte nach links auf die B45 in Fahrtrichtung Dieburg abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 65-jährigen LKW-Fahrer aus Limburg, der mit seinem Fahrzeug die B45 aus Richtung Höchst im Odenwald befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste nach einer medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 23.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste die B45 in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Rebscher, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

