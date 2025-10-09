POL-DA: Gelnhausen/Darmstadt: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Vermisste 16-Jährige ist wieder da
Gelnhausen/Darmstadt (ots)
Die Fahndung nach einem 16 Jahre alten Mädchen, die seit Dienstag (7.10.) als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Die 16-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung.
Hinweis an die Medienvertreter: Wir bitten um die Löschung der im Zuge der Fahndung veröffentlichten Personalien und des Fotos.
