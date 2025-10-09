PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gelnhausen/Darmstadt: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Vermisste 16-Jährige ist wieder da

Gelnhausen/Darmstadt (ots)

Die Fahndung nach einem 16 Jahre alten Mädchen, die seit Dienstag (7.10.) als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Die 16-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung.

Hinweis an die Medienvertreter: Wir bitten um die Löschung der im Zuge der Fahndung veröffentlichten Personalien und des Fotos.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

