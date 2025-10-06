PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht ehrlichen Finder

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der am Sonntagabend (05.10.2025) nach einem Tankvorgang an einer Hildesheimer Tankstelle eine Tasche gefunden und sodann an eine Angestellte übergeben hatte.

Heute Vormittag wurde besagte Tasche, in der sich eine höhere vierstellige Bargeldsumme befand, an eine Streifenbesatzung überreicht. Mithilfe der Aufzeichnung einer Überwachungskamera konnte der "Verlierer" ausfindig gemacht werden, dem sein Eigentum anschließend ausgehändigt wurde.

Der ehrliche Finder wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 mit der Wache in der Schützenwiese in Verbindung zu setzen. Ungeachtet dessen, dass dem Mann ein Finderlohn zusteht, möchte sich der Eigentümer der Tasche zudem persönlich bei ihm bedanken.

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
