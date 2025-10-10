Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Modau: Senior übergibt nach Schockanruf Bargeld und Schmuck

Polizei warnt und gibt Tipps

Ober-Ramstadt (ots)

Erneut wendete ein bislang unbekannter Täter die Masche des Schockanrufs bei einem Senior aus Ober-Modau an und erbeutete Bargeld sowie Schmuck.

Am Donnerstag (9.10.) rief der Betrüger den Senior an und forderte eine Kaution für dessen Enkelin, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nur durch das Geld aus der Haft entlassen werden könne. Daraufhin übergab der Mann gegen 14.30 Uhr bei der Modau, im Bereich mehrerer Sitzbänke, das Geld an eine Abholerin.

Die bislang unbekannte Abholerin soll zwischen 25 bis 30 Jahren alt und kräftiger Statur gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Abholung soll sie mit einem weißen Pullover sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein und eine Brille getragen haben. Ihre schwarzen langen Haare soll sie zu einem Zopf gebunden haben.

Zeugen, die im genannten Zeitraum eine Person bemerkt haben, die ihnen im dortigen Bereich verdächtig vorkam, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

