PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Modau: Senior übergibt nach Schockanruf Bargeld und Schmuck
Polizei warnt und gibt Tipps

Ober-Ramstadt (ots)

Erneut wendete ein bislang unbekannter Täter die Masche des Schockanrufs bei einem Senior aus Ober-Modau an und erbeutete Bargeld sowie Schmuck.

Am Donnerstag (9.10.) rief der Betrüger den Senior an und forderte eine Kaution für dessen Enkelin, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nur durch das Geld aus der Haft entlassen werden könne. Daraufhin übergab der Mann gegen 14.30 Uhr bei der Modau, im Bereich mehrerer Sitzbänke, das Geld an eine Abholerin.

Die bislang unbekannte Abholerin soll zwischen 25 bis 30 Jahren alt und kräftiger Statur gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Abholung soll sie mit einem weißen Pullover sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein und eine Brille getragen haben. Ihre schwarzen langen Haare soll sie zu einem Zopf gebunden haben.

Zeugen, die im genannten Zeitraum eine Person bemerkt haben, die ihnen im dortigen Bereich verdächtig vorkam, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:40

    POL-DA: Otzberg-Hering: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Otzberg (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen am Mittwoch (8.10.) zwischen 17.30 und 19.30 Uhr ein Einfamilienhaus im Rodensteiner Weg ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Aktuellen Erkenntnissen zufolge machten die Einbrecher keine ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:23

    POL-DA: Raunheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Wer kann Hinweise geben?

    Raunheim (ots) - Zwischen Montagmorgen (06.10.) und Donnerstagabend (09.10.) nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Liebfrauenstraße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume. Ihnen fielen Geld und eine Kosmetiktasche in die Hände. Im ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:13

    POL-DA: Darmstadt: Unbekannte wollen in Biergarten einbrechen / Wer hat etwas bemerkt?

    Darmstadt (ots) - Durch einen versuchten Einbruch verursachten Kriminelle einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (5.10.) etwa 22.00 Uhr und Donnerstagmittag (9.10.) etwa 12.00 Uhr näherten sich die bislang unbekannten Täter einer Holztür des Biergartens am Marktplatz. Hier versuchten sie mehrfach, gewaltsam ins Innere zu gelangen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren