POL-DA: Kreis Bergstraße: Autoaufbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen/Kripo appelliert: "Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun!"

Aktuell registrieren die Ermittler des Heppenheimer Einbruchskommissariats K 21/22 vermehrt Fälle, bei denen Unbekannte in Fahrzeuge einbrechen und dort abgelegte Gegenstände entwenden. Strafanzeigen gab es diesbezüglich vor allem im Bereich Heppenheim aber auch in Lampertheim sowie in anderen Gemeinden im Kreisgebiet. In diesem Zusammenhang appellieren die Beamtinnen und Beamten nun eindringlich an Fahrzeugbesitzer.

Die Ermittler warnen davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Handy, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

Falls Sie einmal Zeuge einer solchen Tat werden sollten, z. B. weil Sie das Einschlagen einer Autoscheibe vernehmen bzw. bemerken, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. Eine Konfrontation mit Tätern sollte tunlichst vermieden werden.

