Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Rucksack aus Citroen entwendet

Heppenheim (ots)

Auf einen zurückgelassenen Rucksack samt Inhalt hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Dienstag (02.09.), gegen 9.30 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen in der Heinrichstraße über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Citroen ein und entwendeten dort den Rucksack.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

