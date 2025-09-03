POL-DA: Heppenheim: Rucksack aus Citroen entwendet
Heppenheim (ots)
Auf einen zurückgelassenen Rucksack samt Inhalt hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Dienstag (02.09.), gegen 9.30 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen in der Heinrichstraße über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Citroen ein und entwendeten dort den Rucksack.
Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.
