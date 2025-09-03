Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (2.9.), gegen 18.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bachgasse und der Geißengasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 71-jährige Seniorin mit ihrem Fahrrad auf der Bachgasse. Ein bislang unbekannter Täter und ein Zeuge fuhren gemeinsam mit einem mint-grünen E-Scooter aus der Geißengasse heraus und kollidierten beim Abbiegen mit der 71-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin und erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Im Anschluss suchte der Täter und sein Begleiter in unbekannte Richtung das Weite. Die Dame wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Fahrer des E-Scooter soll circa 15 bis 16 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Er soll kurze blonde Haare und eine helle Hose getragen haben.

Der unbekannte Mitfahrer soll circa 13 bis 14 Jahre alt und 1,50 Meter groß sein. Er soll schwarze, lockige Haare haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer Jeans und einem T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des Fahrers und seines Begleiters, werden gebeten, mit dem 3. Polizeirevier in Arheilgen unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 41310 Kontakt aufzunehmen.

