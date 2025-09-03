PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Einbruch im Schwimmbad/Kassenhaus im Visier Krimineller

Höchst (ots)

In der Nacht zum Dienstag (02.09.) hebelten Kriminelle ein Fenster des Kassenhauses am Schwimmbad auf und entwendeten anschließend ein Radio. Dass aus der Kasse nichts zu holen war, hätten die Täter von außen durchaus erkennen können, weil sie offen stand und geleert war. Die Tageseinnahmen werden außerhalb der Öffnungszeiten nicht im Kassenhaus aufbewahrt. Offenbar versuchten die Täter zunächst auch vergeblich mit mehreren Hebelversuchen die Tür sowie ein weiteres Fenster zu öffnen. Sie richteten so einen Schaden von geschätzt rund 3000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 08:26

    POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Darmstadt (ots) - Am Dienstagabend (2.9.), gegen 18.30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bachgasse und der Geißengasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 71-jährige Seniorin mit ihrem Fahrrad auf der Bachgasse. Ein bislang unbekannter Täter und ein Zeuge fuhren gemeinsam mit einem mint-grünen E-Scooter aus der Geißengasse ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 14:20

    POL-DA: Darmstadt: 80-jähriger Senior fährt in Schaufensterscheibe

    Darmstadt (ots) - Am Dienstagnachmittag (2.9.) kam es gegen 13 Uhr in der Dieburger Straße in Höhe eines Einkaufsmarktes zu einem Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Senior aus Alsbach befuhr mit seinem grauen Mercedes-Benz die Dieburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An dem besagten Geschäft kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren