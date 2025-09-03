Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Einbruch im Schwimmbad/Kassenhaus im Visier Krimineller

Höchst (ots)

In der Nacht zum Dienstag (02.09.) hebelten Kriminelle ein Fenster des Kassenhauses am Schwimmbad auf und entwendeten anschließend ein Radio. Dass aus der Kasse nichts zu holen war, hätten die Täter von außen durchaus erkennen können, weil sie offen stand und geleert war. Die Tageseinnahmen werden außerhalb der Öffnungszeiten nicht im Kassenhaus aufbewahrt. Offenbar versuchten die Täter zunächst auch vergeblich mit mehreren Hebelversuchen die Tür sowie ein weiteres Fenster zu öffnen. Sie richteten so einen Schaden von geschätzt rund 3000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell