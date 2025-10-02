PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Handtasche bei Aufbruch erbeutet

Heppenheim (ots)

Auf eine zurückgelassene Handtasche samt Inhalt hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Donnerstag (02.10.), in der Zeit zwischen kurz nach 8.00 und 8.20 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen in der Jakob-Maier-Straße über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Ford Transit ein und entwendeten dort die Handtasche.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

