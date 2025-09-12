PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Wittlich (ots)

Am 04.09.2025 kam es zwischen 22:55 Uhr und 23:19 Uhr in der Straße "Zum Rachtiger Wald" in 54516 Wittlich zu einem versuchten Einbruch in eine Lagerhalle einer dort ansässigen Firma. Die unbekannten Täter schlugen hierbei eine Scheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein, scheiterten jedoch bei Eindringen. Die Täter suchten die Örtlichkeit mit einem größeren schwarzen PKW, vermutlich VW Touran, auf und stellten diesen während der Tat im Bereich der Belinger Straße ab. Nach Beendigung der Tat fuhren sie in unbekannte Richtung davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Wittlich unter Tel: 06571/95000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich
Schloßstraße 11
54516 Wittlich
Telefon: 06571-95000
kiwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

