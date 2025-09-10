PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L50

Klausen (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025 gegen 18:25 Uhr kam es auf der L50 zwischen Klausen und Piesport zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Eine 19jährige Autofahrerin war auf der Landstraße unterwegs, als ihr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Fahrerin nach rechts aus, versuchte wieder nach links gegenzulenken und verlor auf der Fahrbahn schließlich die Kontrolle über ihren PKW. Sie überschlug sich und kam in einer Böschung rechtsseitig der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallgegner entfernte sich von der Unfallstelle. Die nur leichtverletzte Fahrerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde aus der Böschung geborgen und abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9260
piwittlich.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

