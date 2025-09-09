PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Traben-Trarbach (ots)

Am Montag, den 08.09.2025 um 10:40 Uhr, kam es in Traben-Trarbach im Bereich der Moselbrücke zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein Fußgänger, welcher die Moselbrücke von Trarbach in Richtung Traben fußläufig passierte, durch den rechten Außenspiegel eines vorbeifahrendes Wohnmobiles im Bereich der linken Schulter touchiert. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil der Marke FIAT. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem Wohnmobil oder den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Email an pizell.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670
Email: pizell.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

