PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugensuche nach gefährlichem Überholmanöver

Gerolstein-Bewingen (ots)

Am 06.09.25 gegen 21:35 Uhr kam es auf der L29, Bewinger Berg, in Fahrtrichtung Gerolstein zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Fahrzeugführer eines weißen BMW.

Dieser soll dabei mehrere PKW trotz durchgezogener Linie auf der Gegenfahrspur überholt haben. Der entgegenkommende PKW Fahrer musste stark abbremsen, um dem entgegenkommenden BMW Fahrer das Wiedereinscheren zu ermöglichen.

Der BMW Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hillesheim/Walsdorf fort.

Mögliche Zeugen und/oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun, unter der Tel: 06592-96260, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon: 06592-96260
Email: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 05:51

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Gerolstein (ots) - Am 07.09.25 gegen 1 Uhr ereignete sich in Gerolstein ein Verkehrsunfall mit einem beteiligtem PKW. Dabei befuhr eine 24-jährige Fahrerin eine Straße im Wohngebiet, wo sie von der Fahrbahn abkam und nach Kollision mit einem Findling auf einer Mauer zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde die Fahrerin nicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft der ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 17:40

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw, Zeugen gesucht

    Bernkastel-Kues (ots) - In der Nacht vom 05. auf den 06.09.2025 kam es in Bernkastel-Kues zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Citroen, C5. An dem Pkw, welcher auf einem Parkplatz in der Gartenstraße stand, wurde die Heckscheibe der Art beschädigt, dass diese vollständig zersplitterte. Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Verursacher geben können. ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 13:45

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Wittlich (ots) - Am 06.09.2025 gegen 10:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz im Bereich der Bäckerei Flesch in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines roten PKW beschädigte beim Ausparken den neben ihm abgestellten VW. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein bislang unbekannter Zeuge sprach den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren