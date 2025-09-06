PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am 06.09.2025 gegen 10:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz im Bereich der Bäckerei Flesch in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines roten PKW beschädigte beim Ausparken den neben ihm abgestellten VW. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein bislang unbekannter Zeuge sprach den Geschädigten im Anschluss an und schilderte, dass er den Vorfall beobachtet habe. Dieser wichtige Zeuge wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden, um Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug, zum Fahrer oder zum genauen Unfallhergang zu machen.

Darüber hinaus bittet die Polizei weitere mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem roten Fahrzeug im genannten Zeitraum geben können, sich zu melden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich (06571/9260) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571-9260
piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

