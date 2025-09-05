Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: schwerer Verkehrsunfall auf der B 53 Höhe Briedel - Nachtragsmeldung

Briedel (ots)

Am 05.09.2025 um 15:40 Uhr kam es auf der B 53 in Höhe der Ortslage Briedel zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil entgegen. Durch den Zusammenstoß wurden neben der Unfallverursacherin zwei im Fahrzeug befindliche Familienangehörige und das im Wohnmobil befindliche Ehepaar zum Teil schwerst verletzt. Im Moment ist ein Ableben von den Verletzten nicht auszuschließen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die B 53 war während der Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit vereinten Kräften vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber waren zu Versorgung der Verletzten vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell