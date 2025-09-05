PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: schwerer Verkehrsunfall auf der B 53 Höhe Briedel - Nachtragsmeldung

Briedel (ots)

Am 05.09.2025 um 15:40 Uhr kam es auf der B 53 in Höhe der Ortslage Briedel zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil entgegen. Durch den Zusammenstoß wurden neben der Unfallverursacherin zwei im Fahrzeug befindliche Familienangehörige und das im Wohnmobil befindliche Ehepaar zum Teil schwerst verletzt. Im Moment ist ein Ableben von den Verletzten nicht auszuschließen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die B 53 war während der Versorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit vereinten Kräften vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber waren zu Versorgung der Verletzten vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell
06542/9867-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 05.09.2025 – 16:35

    POL-PDWIL: schwerer Verkehrsunfall auf der B53 Höhe Briedel

    Briedel, B53 (ots) - Am 05.09.25 um 15:40 Uhr kam es auf der B53 Höhe Briedel zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Wohnmobil. Es gibt mehrere Verletzte. Die B53 bleibt bis auf Weiteres zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Zell Telefon: 06542-98670 ...

  • 04.09.2025 – 13:15

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am Rewe Jan Müller in Bitburg

    Bitburg (ots) - Am Donnerstag, den 04.09.2025, wurde zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Jan Müller in der Mötscher Straße in Bitburg ein geparkter, schwarzer BMW am Heck der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne den Vorfall bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden ...

