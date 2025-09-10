PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Grober Unfug in Kirche - Polizei ermittelt

Wittlich (ots)

In der Zeit von Freitag, 22.08.2025, bis Dienstag, 26.08.2025, kam es in der Kirche St. Remigius Kröv zu mehreren Vorfällen, bei denen mehrere Kinder mutmaßlich groben Unfug im Kirchengebäude und auf dem angrenzenden Friedhofsgelände verursachten. Zeugenberichten zufolge hielten sich mehrere Kinder auf dem Kirchengelände auf. --> Ein Gotteshaus ist kein Spielplatz.<-- Die Polizei weist darauf hin, dass derartige Handlungen nicht nur Respektlosigkeit gegenüber einem religiösen Ort darstellen, sondern auch strafrechtlich relevante Tatbestände wie Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung erfüllen können. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/9527-0 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531/9527-0
Fax: 06531/9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren