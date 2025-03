Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte brechen in Kellerräume ein

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte brachen in Kellerräume von zwei Mehrfamilienhäusern an der Benhauser Straße in Paderborn ein. In einem Fall stahlen sie ein Pedelec.

Zwischen Montag, 24. März, 17.30 Uhr und Donnerstag, 27. März, 11.00 Uhr brachen Unbekannte in das Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus an der Benhauser Straße in Paderborn ein. Der Einbruch fiel dem Bewohner am Donnerstagmorgen auf. Der oder die Täter stahlen ein Pedelec und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwas mehr als 3.000 Euro.

In weiteren Fällen blieb es beim Einbruchsversuch. Ebenfalls an der Benhauser Straße versuchten Unbekannte in insgesamt fünf Kellerverschläge eines Hauses einzubrechen. Eine Hausbewohnerin stellte am Donnerstag gegen 12.00 Uhr Beschädigungen an den Kellerverschlägen fest und alarmierte die Polizei. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Das Kommissariat Prävention/Opferschutz berät kostenfrei zum Einbruchschutz. Tipps und Kontakte sind auf der Homepage der Paderborner Polizei zu finden: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell