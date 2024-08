POL Schwaben Nord: Wohnmobil zerkratzt

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Dienstag (27.08.2024) zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Gegenstände aus einem unversperrten Auto in der Ulmer Straße. Der Beuteschaden liegt hierbei in einem niedrigen, fünfstelligen Bereich. Die Polizei Augsburg 6 ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2610 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

