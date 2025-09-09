PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit tödlicher verletzter Person zwischen Gerolstein-Lissingen und Büdesheim; hier Nachtragsmeldung zur Pressemeldung POL-PPTR vom 09.09.2025 um 16:02 Uhr

Gerolstein (ots)

Am Dienstag, den 09.09.2025, kam es gegen 15:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 410 zwischen Lissingen und Büdesheim.

Ein PKW Audi - besetzt mit drei Personen - befuhr die B 410 aus Fahrtrichtung Lissingen kommend in Fahrtrichtung Büdesheim. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve geriet dieser PKW aus bisher ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs.

Hier kam es zu einer Frontalkollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Toyota. Der alleine im PKW Toyota befindliche Fahrer wurde durch die Frontalkollision schwer verletzt. Im PKW Audi wurden zwei Personen schwer verletzt. Eine dritte Person verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein weiterer unfallbeteiligter PKW befand sich hinter dem PKW Toyota in gleicher Fahrtrichtung. Dieser wurde lediglich leicht beschädigt, ohne dass einer der beiden Insassen verletzt wurde.

Die verletzten Unfallbeteiligten wurden mittels Hubschrauber und Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser zur medizinischen Versorgung verbracht.

Während der Unfallaufnahme und der weiteren Ermittlungen wurde die B410 bis ca. 23:00 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wurde über die angrenzenden Orte eingerichtet.

Im Einsatz waren neben den umliegenden Feuerwehren, das DRK mitsamt Rettungshubschrauber sowie mehreren Rettungswagen, Notärzten und Notfallseelsorgern, die Polizeidienststellen Gerolstein und Prüm, das Unfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Trier sowie die Straßenmeisterei Gerolstein.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

