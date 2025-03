Hauptzollamt München

HZA-M: Zoll verhindert Zigarettenschmuggel 17.000 Zigaretten wollte eine Frau am Zoll vorbei schmuggeln

München (ots)

Die Reisende hat den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passiert, als die Zöllner die 22-jährige Frau am Samstag zu einer Kontrolle baten. Während der Überprüfung stellten die Beamten in zwei Reisekoffern 85 Stangen Zigaretten fest.

"Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Zigaretten sichergestellt", so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Schule beendet - was dann? Tag der Ausbildung beim Münchner Zoll Wer sich für den Beruf des Zöllners interessiert, hat am 27.09.2025 die einmalige Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. An diesem Tag wird ein Infotag in der Landsberger Straße stattfinden, zu dem sich alle Interessierten unter presse.hza-muenchen@zoll.bund.de anmelden können.

