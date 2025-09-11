Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Raubdelikt zum Nachteil eines Radfahrers

Wittlich (ots)

Am Montag, den 25.08.2025, gegen 05:00 Uhr ereignete sich auf dem Maare-Mosel-Radweg in Wittlich, in Höhe des Eventum, ein Raubdelikt. Der 64-jährige Geschädigte wollte sich mit seinem Fahrrad auf den Weg zur Arbeit in Richtung Gewerbe- und Industriegebiet begeben, als er von drei männlichen Personen zunächst verbal angegangen und anschließend an der Weiterfahrt gehindert wurde. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf er unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden geworfen wurde. Durch die unbekannten Täter wurde dem Geschädigten die Geldbörse entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Nach Angaben des Geschädigten handelte es sich bei den Tatverdächtigen um etwa Mitte 20-jährige, schlanke Männer ohne Bartwuchs. Alle drei Personen waren mit blauen Jeanshosen bekleidet. Einer der Tatverdächtigen trug dabei eine schwarze Jacke, die beiden anderen dunkelgrüne Jacken. Die Männer waren nach Einschätzung des Geschädigten circa 1,80 m groß und trugen weiße Sportschuhe. Zudem führte einer der Männer einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06571/95000 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell