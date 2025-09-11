PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl auf Friedhof

Hontheim (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 04.09.2025 und dem 06.09.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Grablaternen und die dazugehörigen Steinplatten von Gräbern auf dem Friedhof in Hontheim.

Die Polizei Wittlich bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06571/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich

Telefon: 06571-926-0
piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 21:17

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L50

    Klausen (ots) - Am Mittwoch, den 10.09.2025 gegen 18:25 Uhr kam es auf der L50 zwischen Klausen und Piesport zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Eine 19jährige Autofahrerin war auf der Landstraße unterwegs, als ihr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Fahrerin nach rechts aus, versuchte wieder nach links gegenzulenken und verlor auf der ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:40

    POL-PDWIL: Grober Unfug in Kirche - Polizei ermittelt

    Wittlich (ots) - In der Zeit von Freitag, 22.08.2025, bis Dienstag, 26.08.2025, kam es in der Kirche St. Remigius Kröv zu mehreren Vorfällen, bei denen mehrere Kinder mutmaßlich groben Unfug im Kirchengebäude und auf dem angrenzenden Friedhofsgelände verursachten. Zeugenberichten zufolge hielten sich mehrere Kinder auf dem Kirchengelände auf. --> Ein Gotteshaus ist kein ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 23:22

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit tödlicher verletzter Person zwischen Gerolstein-Lissingen und Büdesheim; hier Nachtragsmeldung zur Pressemeldung POL-PPTR vom 09.09.2025 um 16:02 Uhr

    Gerolstein (ots) - Am Dienstag, den 09.09.2025, kam es gegen 15:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 410 zwischen Lissingen und Büdesheim. Ein PKW Audi - besetzt mit drei Personen - befuhr die B 410 aus Fahrtrichtung Lissingen kommend in Fahrtrichtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren