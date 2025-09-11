POL-PDWIL: Diebstahl auf Friedhof
Hontheim (ots)
In dem Zeitraum zwischen dem 04.09.2025 und dem 06.09.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Grablaternen und die dazugehörigen Steinplatten von Gräbern auf dem Friedhof in Hontheim.
Die Polizei Wittlich bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06571/9260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon: 06571-926-0
piwittlich@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell