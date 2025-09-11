Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl auf Friedhof

Hontheim (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 04.09.2025 und dem 06.09.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Grablaternen und die dazugehörigen Steinplatten von Gräbern auf dem Friedhof in Hontheim.

Die Polizei Wittlich bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06571/9260 zu melden.

