POL-DA: Heppenheim: Kabeldiebe auf Baustelle

Heppenheim (ots)

Eine Baustelle in der Gymnasiumstraße geriet in der Zeit zwischen Dienstagmittag (30.09.) und Mittwochvormittag (01.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter kappten bei zwei im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhäusern die Kupferkabelleitungen der elektrischen Rollladenkästen und ließen die Kabel anschließend mitgehen. Der hierdurch angerichtete Schaden überwiegt den Wert der erbeuteten Kabel um ein Vielfaches. Insgesamt werden die Schäden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf über 7000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

