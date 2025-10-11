Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Geparktes Fahrzeug beschädigt. Verursacher flüchtig.

Heppenheim (ots)

Am Freitag den 03.10.2025 zwischen 14:30 Uhr 18:00 Uhr wurde in der Eichendorffstraße in Heppenheim ein schwarzer Ford Kuga vorne links beschädigt. Dieser war am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 5 abgestellt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Fahrzeugführers nachzukommen . Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

