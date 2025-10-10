Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42/55-jähriger Motorradfahrer erliegt Verletzungen

Büttelborn (ots)

Am Freitagmorgen (10.10.), gegen 6.40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 42, im Bereich der Anschlussstelle zur A 67, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg so schwere Verletzungen erlitt, dass er anschließend in einem Krankenhaus verstarb. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Groß-Gerau zog sich Blessuren leichterer Art zu.

Die Autofahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung Darmstadt unterwegs und wollte an der Autobahnanschlussstelle nach links auf die A 67 in Richtung Frankfurt abbiegen. Hierbei kam es zu Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von rund 20.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die Bundesstraße 42 war im dortigen Bereich bis gegen 9.30 Uhr teilweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Polizeipräsidium Südhessen