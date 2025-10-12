Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim

Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Rüsselsheim (ots)

Ein Brand in den Räumlichkeiten der Sparkasse Rüsselsheim hat am Sonntag Abend (12.10) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 20:08 Uhr bemerkten Zeugen die Flammen im Erdgeschoss in der Sparkasse in der Straße "Im Reis" und informierten Feuerwehr und Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand schnell lokalisieren und das Feuer in der Teeküche der Sparkasse löschen. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig durch Einsatzkräfte evakuiert werden, nach bisherigen Erkenntnissen ist niemand verletzt. Die genaue Brandursache oder die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest und sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell