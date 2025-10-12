PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim
Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Rüsselsheim (ots)

Ein Brand in den Räumlichkeiten der Sparkasse Rüsselsheim hat am Sonntag Abend (12.10) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 20:08 Uhr bemerkten Zeugen die Flammen im Erdgeschoss in der Sparkasse in der Straße "Im Reis" und informierten Feuerwehr und Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand schnell lokalisieren und das Feuer in der Teeküche der Sparkasse löschen. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig durch Einsatzkräfte evakuiert werden, nach bisherigen Erkenntnissen ist niemand verletzt. Die genaue Brandursache oder die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest und sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
PHK Grünewald

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 02:08

    POL-ERB: Unfall mit schwerwiegendem Sachschaden.

    Michelstadt (ots) - Am Samstagabend ereignete sich gegen 21:37 Uhr in der Relystraße in Michelstadt ein Verkehrsunfall bei dem mehrere Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Demnach befuhr ein 22-Jährige Audi-Fahrer zusammen mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 23 und 25 die Relystraße von Michelstadt kommend in Richtung Erbach. Durch bislang noch ungeklärte Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 10:08

    POL-HP: Geparktes Fahrzeug beschädigt. Verursacher flüchtig.

    Heppenheim (ots) - Am Freitag den 03.10.2025 zwischen 14:30 Uhr 18:00 Uhr wurde in der Eichendorffstraße in Heppenheim ein schwarzer Ford Kuga vorne links beschädigt. Dieser war am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 5 abgestellt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Fahrzeugführers nachzukommen . ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren