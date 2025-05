POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen

Neuss (ots) - Bei einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis erbeuteten unbekannte Täter medizinisch-technische Geräte. Gegen 04:00 Uhr am Mittwochmorgen (28.05.) bemerkte eine Reinigungskraft beschädigte Eingangstüren einer Zahnarztpraxis in einem Gebäudekomplex an Am Reuschenberger Markt. Die hinzugerufene Polizei konnte weitere, mit offenbar massiver Gewalt beschädigte Türen im Inneren der Praxis feststellen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich Unbekannte in der Zeit ...

