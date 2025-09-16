Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mehrfach Gesuchter an Grenze festgenommen

Singen / Bietingen (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Grenzübergang in Bietingen-Thayngen bei einem Reisenden mehrere Haftbefehle vollstreckt.

Ein 45-jähriger lettischer Staatsangehöriger war am frühen Montagmorgen (15. September 2025) mit einem Fernreisebus von der Schweiz nach Deutschland unterwegs. Bei der Einreisekontrolle stellten die Bundespolizisten vier Vollstreckungshaftbefehle fest.

Der Reisende wurde in allen vier Fällen durch das Amtsgericht Bremerhaven wegen Diebstahls rechtskräftig verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Bremen suchte nach ihm, nachdem dem Mann vom Amtsgericht Bremerhaven in zwei Fällen die Bewährung widerrufen wurde und er in einem weiteren Fall der Ladung zum Strafantritt nicht nachkam. Hinzu kam ein Strafbefehl mit einer Geldstrafe, welche er vor Ort nicht begleichen konnte.

Der Mann wurde durch die Bundespolizisten zur Verbüßung seiner knapp 2-jährigen Gesamtstrafe in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell