Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Der Gesuchte beglich seine Geldstrafe vor Ort und durfte die Reise anschließend fortsetzen.

Am Mittwochabend (10. September 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen bei der Ausreise aus dem Bundesgebiet an der Gemeinschaftszollanlage in Konstanz. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut fest. Das Amtsgericht Freising verurteilte den 34-Jährigen im September 2020 wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe, deren Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort konnte er die Strafe in Höhe von 960 Euro begleichen und damit einer Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

