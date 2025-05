Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Versuchter Einbruch in Arztpraxis + Spiegelglas gestohlen + Reifen zerstochen + Lack zerkratzt + Schiebedach eingeschlagen + Scheiben zerstört + Zeugen gesucht +

Friedberg (ots)

Rosbach: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Einbrecher versuchten im Laufe des vergangenen Wochenendes in eine Zahnarztpraxis in der Hauptstraße in Rodheim einzubrechen. Die Eingangstür der Praxis hielt jedoch den Aufbruchsversuchen der Täter stand. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (02.05.2025), 13:00 Uhr und Montag (05.05.2025), 08:30 Uhr. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Büdingen: Spiegelglas gestohlen

Das Spiegelglas eines Außenspiegels an einem weißen Opel Movano stahl ein Unbekannter in Büdingen. In der Zeit von Samstag (03.05.2025), 18:00 Uhr bis Montag (05.05.2025), 13:00 Uhr parkte der Wagen in der Thiergartenstraße in Höhe der Hausnummer 18. Hinweise nimmt die Büdinger Polizei unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Butzbach: Reifen zerstochen

In der Pohlgönser Straße in Butzbach zerstach ein Unbekannter einen Zwillingsreifen eines weißen MAN-Lkws, der in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt war. Der Tatzeitraum kann lediglich auf Mittwoch (30.04.2025), 18:00 Uhr bis Montag (05.05.2025), 10:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Butzbacher Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06033 70430).

Bad Nauheim: Lack zerkratzt

Unbekannte zerkratzten in der Zeit zwischen Freitag (02.05.2025), 16:25 Uhr und Montag (05.05.2025), 14:20 Uhr den Lack eines braunen Skoda Yeti. Das Auto parkte in diesem Zeitraum im Bad Nauheimer Eleonorenring. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 EUR. Die Polizei in Friedberg erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Büdingen: Schiebedach eingeschlagen

Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses "Über der Seeme" in Büdingen schlug ein Unbekannter das Schiebedach eines weißen VW Tiguan ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag (05.05.2025), 14:30 Uhr bis Dienstag (06.05.2025), 05:15 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480).

Butzbach: Scheiben zerstört

Im Wendehammer "In der Alböhn" in Butzbach zerstörten Unbekannte zwischen Sonntag (04.05.2025), 15:00 Uhr und Montag (05.05.2025), 10:30 Uhr zwei Fensterscheiben eines dort abgestellten Linienbusses. Hinweisgeber können sich unter Tel.: 06033 70430 an die Polizeistation Butzbach wenden.

Limeshain: Zeugen gesucht

Am Freitagabend (02.05.2025) überholte ein grauer Hyundai Ioniq auf der Himbacher Straße in Höhe der Esso Tankstelle kurz nach 21:30 Uhr mehrere Fahrzeuge, darunter einen Opel Meriva, einen schwarzen Audi und einen BMW. Laut Zeugenaussagen hätten diese Fahrzeuge dabei zum Teil stark abbremsen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes sei es zudem zu einem weiteren Vorfall gekommen, bei dem der Hyundai beteiligt gewesen sein soll. Unabhängige Zeugen oder Beteiligte werden gebeten in Kontakt mit der Polizeistation Büdingen zu treten (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell