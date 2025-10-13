Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Fahrzeugbrand/Kriminalpolizei ermittelt

Riedstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (13.10.), gegen 4.30 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand in der Akazienstraße gemeldet. Dort brannte ein geparkter Skoda. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass der Wagen vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Zudem wurde ein neben dem brennenden Fahrzeug abgestellter VW Golf durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Hier entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 übernommen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim zu melden.

