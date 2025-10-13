POL-DA: Kelsterbach: Verkehrsfahnder stoppen 26-Jährigen/62 "Sachen" zu schnell

Riedstadt (ots) - In der Nacht zum Montag (13.10.), gegen 4.30 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand in der Akazienstraße gemeldet. Dort brannte ein geparkter Skoda. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass der Wagen vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Zudem wurde ein neben dem brennenden ...

