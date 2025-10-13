Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Autoaufbruch/Handtasche gestohlen

Einhausen (ots)

Am Samstag (11.10.) kam es in der Jägersburger Straße zu einem Autoaufbruch. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 14.15 und 14.50 Uhr gewaltsam Zugang zu einem dort geparkten Opel und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell