Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Täter stehlen zwei Motocross-Motorräder in Hannover-Bemerode - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Zwischen Dienstag, 16.09.2025, und Freitag, 19.09.2025, haben unbekannte Täter in Hannover-Bemerode zwei Motocross-Motorräder aus einer Tiefgarage gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Diebstahls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der Besitzer die Motorräder am 16.09.2025 gegen 11:00 Uhr in einer Tiefgarage in der Straße "Gartenbleek" letztmalig gesehen. Am Freitag, 19.09.2025, gegen 14:00 Uhr, wurde das Fehlen der beiden Maschinen bemerkt.

Bei den beiden Motorrädern handelt es sich um Motocross-Maschinen, welche keine Straßenzulassung besitzen und sich wie folgt beschreiben lassen:

Das erste Motorrad ist eine schwarz-orangene KTM 450 SMR mit einem auffälligen Doppelauspuff und Fußrasten, in welche der Schriftzug "RMP" eingraviert ist.

Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um eine neongelb-schwarze BPR Fighter 155 mit einem Dekor mit der Startnummer "787" und einer Stoppuhr am Lenker. Der Lenkeranschlag auf der linken Seite ist gebrochen.

Beide Motorräder waren zusätzlich mit Fahrradschlössern gesichert. Der Gesamtwert der beiden Maschinen liegt bei ca. 5.500 Euro.

Die Polizei hat zwei Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem Verbleib der entwendeten Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /fas, ms

