Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, OT Katlenburg, Herzberger Straße, Samstag, 14.06.2025, 21:30 Uhr

KATLENBURG (shei)

Ein 54-jähriger Katlenburger befuhr mit seinem Pkw VW und einem Anhänger in Katlenburg die Herzberger Straße in Richtung Lindau und wollte mit seinem Gespann nach rechts in die Straße Alte Feuerwache abbiegen. Zeitgleich kam ihm eine 44-jährige Katlenburgerin mit ihrem Pkw Opel auf der Herzberger Straße entgegen. Es kam anschließend zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw Opel und dem sich im Abbiegevorgang befindlichen Anhänger des 54-jährigen. Da zum genauen Unfallhergang unterschiedliche Angaben gemacht wurden, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

