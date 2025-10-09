PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Unfall in Wunstorf-Luthe - 17-Jährige lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 08.10.2025, in Wunstorf-Luthe sind insgesamt drei Menschen verletzt worden. Eine 17-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Unfallstelle war bis in die Nachtstunden voll gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 20-jähriger Hannoveraner gegen 20:30 Uhr mit seinem Transporter die Straße "An der Feldmark" in Wunstorf-Luthe. Im Kreuzungsbereich zur Werner-von-Siemens-Straße missachtete er das bestehende Stopp-Schild und kollidierte mit dem bevorrechtigten Pkw eines 19-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Mercedes-Benz des 19-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Baum. Der Transporter geriet durch den Aufprall ebenso ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Unfallzeugen leisteten vor Ort umgehend erste Hilfe und alarmierten die Polizei und Rettungskräfte.

Sowohl der 19-jährige Fahrer des Mercedes als auch seine 17-jährige Beifahrerin mussten mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensgefährlich verletzte Jugendliche umgehend in ein Krankenhaus. Die beiden jungen Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern medizinisch behandelt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von fast 30.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Unfallstelle bis ca. 01:30 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen./ pol, ms

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 09:38

    POL-H: Zeugen nach schwerem Raub in Hannover-Ricklingen gesucht

    Hannover (ots) - In der Samstagnacht, 20.09.2025, ist ein 36-jähriger Mann durch insgesamt drei unbekannte Täter mit Schlagstöcken leicht verletzt und anschließend ausgeraubt worden. Die Täter flohen nach der Tat unerkannt vom Tatort. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen ereignete sich der Angriff gegen 22:40 Uhr im Innenhofbereich der Goerdeler Straße. Die drei Täter schlugen ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 17:07

    POL-H: Bundesstraße (B) 6: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Polizei sucht Zeugen

    Hannover (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 05.10.2025, sind auf der B 6 in Hannover-Stöcken zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine 29-jährige Autofahrerin wurde dabei verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 36-jähriger Mann aus Hannover ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren