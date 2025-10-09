Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Unfall in Wunstorf-Luthe - 17-Jährige lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 08.10.2025, in Wunstorf-Luthe sind insgesamt drei Menschen verletzt worden. Eine 17-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Unfallstelle war bis in die Nachtstunden voll gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 20-jähriger Hannoveraner gegen 20:30 Uhr mit seinem Transporter die Straße "An der Feldmark" in Wunstorf-Luthe. Im Kreuzungsbereich zur Werner-von-Siemens-Straße missachtete er das bestehende Stopp-Schild und kollidierte mit dem bevorrechtigten Pkw eines 19-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Mercedes-Benz des 19-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Baum. Der Transporter geriet durch den Aufprall ebenso ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Unfallzeugen leisteten vor Ort umgehend erste Hilfe und alarmierten die Polizei und Rettungskräfte.

Sowohl der 19-jährige Fahrer des Mercedes als auch seine 17-jährige Beifahrerin mussten mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensgefährlich verletzte Jugendliche umgehend in ein Krankenhaus. Die beiden jungen Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern medizinisch behandelt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von fast 30.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Unfallstelle bis ca. 01:30 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen./ pol, ms

