Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen nach schwerem Raub in Hannover-Ricklingen gesucht

Hannover (ots)

In der Samstagnacht, 20.09.2025, ist ein 36-jähriger Mann durch insgesamt drei unbekannte Täter mit Schlagstöcken leicht verletzt und anschließend ausgeraubt worden. Die Täter flohen nach der Tat unerkannt vom Tatort.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen ereignete sich der Angriff gegen 22:40 Uhr im Innenhofbereich der Goerdeler Straße. Die drei Täter schlugen unvermittelt mit Schlagstöcken auf den 36-Jährigen ein. Vermutlich flohen die Täter vom Tatort, nachdem Anwohner damit gedroht hatten, die Polizei zu alarmieren. Bei einer Tatortabsuche haben die Einsatzkräfte das geleerte Portemonnaie des Mannes aufgefunden.

Bei den Tätern handelt es sich um drei junge Erwachsene. Zwei von ihnen waren ca. 1,80 Meter groß und schwarz. Einer von ihnen hat kurze gelockte Haare. Der andere trug während der Tat ein schwarzes Tuch auf dem Kopf. Der Komplize war weiß.

Die Polizei Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, Kontakt zum Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3015 aufzunehmen. / trim, nash

