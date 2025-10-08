PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-H: Zeugenaufruf: 34-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos im Stadtteil Hannover-Vahrenwald ist am Dienstag, 07.10.2025, eine 34-Jährige leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr die Frau mit ihrem Jeep gegen 15:00 Uhr die Büttnerstraße in Richtung der Straße Kabelkamp. Ein 48-jähriger Fahrer eines Opel fuhr von einer Grundstückseinfahrt auf die Büttnerstraße. Dort traf er mit seiner linken Fahrzeugfront die rechte Fahrzeugfront des Jeeps.

Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Jeeps leicht verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus in Hannover. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Eine Beeinträchtigung seiner Verkehrstüchtigkeit wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei nicht festgestellt. Der entstandene Sachschaden wurde durch die Polizei auf 12.000 Euro geschätzt. Durch den Verkehrsunfall kam es zu keinen relevanten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsunfalldienst hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden.

Im Speziellen wird nach einer Ersthelferin gesucht, die vermutlich Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann.

