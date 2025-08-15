PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Informationen zur Sail GP

Sassnitz (ots)

Am 16. und 17. August 2025 wird Sassnitz erstmals Austragungsort der weltweit renommierten Segelserie SailGP. Mit spektakulären Rennen, internationalen Teams und maritimem Flair erwartet die Stadt ein Sportereignis der Spitzenklasse - und zugleich eine große logistische Herausforderung.

Um einen sicheren und geregelten Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, setzt die Stadt Sassnitz ein temporäres Verkehrs- und Parkkonzept um. Anreisende, Einwohner und Berufstätige werden gebeten, sich rechtzeitig über die Einschränkungen zu informieren und die ausgeschilderten Umleitungen sowie Shuttle-Angebote zu nutzen.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6095504

Die Polizei stellt mit dieser Pressemitteilung die Zeiten des Shuttles ab Mukran zur Verfügung.

Für Bürger ist das Polizeirevier Sassnitz für Fragen jederzeit unter der Telefonnummer 038392 3070 erreichbar.

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

