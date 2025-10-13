Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Biebesheim (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (11.10.) und der Nacht zum Sonntag (12.10.) nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Hügelstraße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume. Ihnen fielen Geld, Schmuck und Münzen in die Hände. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.

