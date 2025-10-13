Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Kornsand: Brand auf Campinganlage/Rund 20.000 Euro Schaden

Trebur (ots)

Am Freitagabend (10.10.), gegen 23.30 Uhr, brannte auf dem Campingplatz am Kornsand ein Campinganhänger samt Vorzelt nieder. Außerdem wurden zwei weitere Campinganhänger daneben, ein Gerätezelt und ein Gartenzaun durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960.

