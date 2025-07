Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim/Viernheim: Gaststättenkontrollen - Acht illegale Spielautomaten und kiloweise unversteuerter Shisha-Tabak sichergestellt

Lampertheim/Viernheim (ots)

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag (17.07.), in der Zeit zwischen 17.00 und 2.00 Uhr, zusammen mit der Steuerfahndung des Finanzamts insgesamt fünf Lokalitäten in Viernheim und Lampertheim kontrolliert. Die Kontrolleure leiteten hierbei mehrere Verfahren ein, die nun Bußgelder in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro für die Verantwortlichen nach sich ziehen dürften. Zudem wurden im Rahmen der Kontrollen 39 Personen und drei Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. Die Beanstandungen reichten unter anderem von Verstößen wegen unerlaubten Glücksspiels, gegen die Spielverordnung, das Tabaksteuergesetz bis hin zu Verstößen gegen das Waffen- und Aufenthaltsgesetz. In den Lokalitäten stellten die Ordnungshüter insgesamt acht nicht zulässige Geldspielautomaten fest. Die Geräte wurden von der Polizei sichergestellt. In einer Spielothek in Lampertheim wurde von den Kontrolleuren ein illegales Tischspielgerät aufgefunden. Hier droht dem Betreiber nun ein Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Bei einem Mitarbeiter einer Lokalität lag ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vor. Der Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich in einem Ermittlungsverfahren zu verantworten haben. Bei den Kontrollen fanden die Ordnungshüter in Lokalitäten auch verschiedene Sorten unversteuerten Shisha-Tabaks. Die Beamten stellten unter anderem rund 14 Kilogramm Tabak sicher. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Ein Gast in einer Bar führte ein Springmesser mit sich. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn ein und stellte das Messer an Ort und Stelle sicher.

