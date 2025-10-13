PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Staatschutz sucht Zeugen nach Beschädigungen

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch (8.10.) und Freitag (10.10.) einen Aufzug sowie eine Wand in einem Mehrfamilienhaus im Haardtring beschädigt haben, sucht der Staatschutz nun nach Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kratzten die Kriminellen mit einem spitzen Gegenstand unter anderem ein Hakenkreuz in die Wand und in den Aufzug. Daraufhin flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach ersten Schätzungen verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

