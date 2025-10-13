Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/Zell: "ROADPOL - Focus on the Road" - Verkehrskontrollen im Helmertweg

Bad König (ots)

Im Rahmen der wiederkehrenden, europaweiten Verkehrssicherheitsaktion "ROADPOL" führte die Polizei am Freitag und Samstag (10. und 11.10) Verkehrskontrollen im Helmertweg durch. ROADPOL ist ein Netzwerk europäischer Polizeibehörden mit dem Fokus der Überwachung des Straßenverkehrs. Dabei führen die Polizeien der teilnehmenden Mitgliedsstaaten im Verlauf eines Jahres Aktionstage mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch. Mit "Focus on the Road" lag der der Schwerpunkt in der Zeit vom 6. bis zum 12. Oktober dabei bei der Ablenkung und der damit verbundenen Unachtsamkeit im Straßenverkehr.

Insgesamt stoppten die Beamtinnen und Beamten an beiden Tagen 57 Fahrzeuge. In drei Fällen nutzten Autofahrer während der Fahrt ihr Mobiltelefon und müssen nun mit Bußgeldern von jeweils 100 Euro und Punkten in Flensburg rechnen. Zudem erstattete die Polizei gegen einen Lastwagenfahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er gegen das derzeit in Zell geltende Durchfahrtsverbot verstieß. Weiterhin wurden von der Polizei an mehreren Fahrzeugen Mängel festgestellt, deren Behebung die Besitzer nun zeitnah nachweisen müssen.

