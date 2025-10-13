PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/Zell: "ROADPOL - Focus on the Road" - Verkehrskontrollen im Helmertweg

POL-DA: Bad König/Zell: "ROADPOL - Focus on the Road" - Verkehrskontrollen im Helmertweg
  • Bild-Infos
  • Download

Bad König (ots)

Im Rahmen der wiederkehrenden, europaweiten Verkehrssicherheitsaktion "ROADPOL" führte die Polizei am Freitag und Samstag (10. und 11.10) Verkehrskontrollen im Helmertweg durch. ROADPOL ist ein Netzwerk europäischer Polizeibehörden mit dem Fokus der Überwachung des Straßenverkehrs. Dabei führen die Polizeien der teilnehmenden Mitgliedsstaaten im Verlauf eines Jahres Aktionstage mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch. Mit "Focus on the Road" lag der der Schwerpunkt in der Zeit vom 6. bis zum 12. Oktober dabei bei der Ablenkung und der damit verbundenen Unachtsamkeit im Straßenverkehr.

Insgesamt stoppten die Beamtinnen und Beamten an beiden Tagen 57 Fahrzeuge. In drei Fällen nutzten Autofahrer während der Fahrt ihr Mobiltelefon und müssen nun mit Bußgeldern von jeweils 100 Euro und Punkten in Flensburg rechnen. Zudem erstattete die Polizei gegen einen Lastwagenfahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er gegen das derzeit in Zell geltende Durchfahrtsverbot verstieß. Weiterhin wurden von der Polizei an mehreren Fahrzeugen Mängel festgestellt, deren Behebung die Besitzer nun zeitnah nachweisen müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:22

    POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Pfungstadt (ots) - Nachdem es am Freitagmorgen (10.10) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen ist, sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 9 Uhr mit seinem Auto die Seeheimer Straße, von Pfungstadt kommend in Richtung Seeheim, und kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier habe ein 48-jähriger ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:56

    POL-DA: Trebur-Kornsand: Brand auf Campinganlage/Rund 20.000 Euro Schaden

    Trebur (ots) - Am Freitagabend (10.10.), gegen 23.30 Uhr, brannte auf dem Campingplatz am Kornsand ein Campinganhänger samt Vorzelt nieder. Außerdem wurden zwei weitere Campinganhänger daneben, ein Gerätezelt und ein Gartenzaun durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren